  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Cem Yılmaz sahneyi neden terk ettiğini açıkladı!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz sahneyi neden terk ettiğini açıkladı! İşte detaylar...

Cem Yılmaz sahneyi neden terk ettiğini açıkladı!

Cem Yılmaz, son gösterisinde bir kadın hayranı yüzünden sahneyi terk etmişti. İzleyicilerin "Hoşgeldiniz CHP'liler" diyen Yılmaz'a tepki gösterdiği ve komedyenin de sahneyi terk ettiği iddia edildi. Bir başka iddia ise; Komedyenin her sözüne bir kadın izleyici, 'evet ben de, aynen ben' gibi bağırdığı için Yılmaz tepki gösterdi.

Cem Yılmaz sahneyi neden terk ettiğini açıkladı!
Sahneyi terk eden Yılmaz, kadın izleyici çıkarıldıktan sonra geri döndü. Yılmaz, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Komedyen, "Bugün hiç takip edemedim gecen hafta olan bi hadise haber yapılmış. Yazılan doğru değil 2000 kişinin konforu için seyircim, sahneye uzak bi bölgede 2 kişinin taşkınlık yaptığını ve sahneyi duyamadıklarını söyledi ben de konfor sağlandıktan sonra devam ettim. Çocuk gibi haberler yapmışsınız. Seyirci şöyle dedi o da sahneden indi ne yahu? Dün mü başladık bu işe? Gösteriye gelen gelmeyen yorum yapıyor ikrah geldi ha! Allah'tan oyunlar bitiyor biraz kafa dinlersiniz hazirandan sonra" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Devran İskender'den kötü haber!
  Gündem

Devran İskender'den kötü haber!

'Baladın' belgeseli beğeniye sunuldu
  Güncel

'Baladın' belgeseli beğeniye sunuldu

Morena Taraku'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler!
  Magazin

Morena Taraku'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler!

Ünlü oyuncu Volkan Severcan ikinci kez dede oluyor!
  Magazin

Ünlü oyuncu Volkan Severcan ikinci kez dede oluyor!

Giray Altınok'tan şok itiraf!
  Magazin

Giray Altınok'tan şok itiraf!

Dünyaca ünlü çift Justin Bieber ile Hailey Baldwin Bieber çocuk bekliyor
  Magazin

Dünyaca ünlü çift Justin Bieber ile Hailey Baldwin Bieber çocuk bekliyor