Cem Yılmaz sahneyi neden terk ettiğini açıkladı!

Cem Yılmaz, son gösterisinde bir kadın hayranı yüzünden sahneyi terk etmişti. İzleyicilerin "Hoşgeldiniz CHP'liler" diyen Yılmaz'a tepki gösterdiği ve komedyenin de sahneyi terk ettiği iddia edildi. Bir başka iddia ise; Komedyenin her sözüne bir kadın izleyici, 'evet ben de, aynen ben' gibi bağırdığı için Yılmaz tepki gösterdi.



Sahneyi terk eden Yılmaz, kadın izleyici çıkarıldıktan sonra geri döndü. Yılmaz, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Komedyen, "Bugün hiç takip edemedim gecen hafta olan bi hadise haber yapılmış. Yazılan doğru değil 2000 kişinin konforu için seyircim, sahneye uzak bi bölgede 2 kişinin taşkınlık yaptığını ve sahneyi duyamadıklarını söyledi ben de konfor sağlandıktan sonra devam ettim. Çocuk gibi haberler yapmışsınız. Seyirci şöyle dedi o da sahneden indi ne yahu? Dün mü başladık bu işe? Gösteriye gelen gelmeyen yorum yapıyor ikrah geldi ha! Allah'tan oyunlar bitiyor biraz kafa dinlersiniz hazirandan sonra" dedi.

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