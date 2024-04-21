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SnobMagazin.com

Cem Yılmaz'ın yeni gösterisinde Acun Ilıcalı, Hadise, Murat Boz, Ata Demirer ve Seçil Erzan esprileri damga vurdu!

Cem Yılmaz'ın yeni gösterisinde Acun Ilıcalı, Hadise, Murat Boz, Ata Demirer ve Seçil Erzan esprileri damga vurdu! İşte detaylar...

Cem Yılmaz'ın yeni gösterisinde Acun Ilıcalı, Hadise, Murat Boz, Ata Demirer ve Seçil Erzan esprileri damga vurdu!

Snob Magazin'in özel haberine göre; Cem Yılmaz, yeni gösterisi 'CMXXIV' şovunda esprileriyle damga vurdu. Acun Ilıcalı'ya takılan komedyen, "Geçtiğimiz gün gösteriye Acun geldi. Herhalde yaşlandığımı düşünüp, 'Survivor'a davet edecekti. O kadar da yaşlanmadık. Çubuk kraker için atlayıp, zıplıyorlar. Düşünsene eğlence ödülü ise Hadise ile Murat Boz... Böyle ödül mü olur? Ben Andrea Bocelli'yi eve getirtirim. Kaldırımda şarap içer yine gitmem 'Survivor'a" diyerek, Ilıcalı'ya takıldı.

Cem Yılmaz'ın yeni gösterisinde Acun Ilıcalı, Hadise, Murat Boz, Ata Demirer ve Seçil Erzan esprileri damga vurdu!
Birçok yapıma imza atan Yılmaz, "Sette sadece yemeklerimle tanınıyor olmak üzüyor beni... Sanat dünyasında kime sorarsanız sorun, 'Cem Yılmaz'ın setteki yemekleri harika... Onun setinde yemekler çok güzel' gibi şeyler söylüyor. Kimse oyunculuk, yönetmenlik ve senaryodan bahsetmiyor. Seneye Altın Portakal'da 'En İyi Catering' ödülünü bekliyorum" diyerek, güldürdü.

Cem Yılmaz'ın yeni gösterisinde Acun Ilıcalı, Hadise, Murat Boz, Ata Demirer ve Seçil Erzan esprileri damga vurdu!
Oğlu Kemal ile anısını anlatan komedyen, "Geçen gün bizim çocuk arkadaşlarıyla dünyadaki ünlü isimlerin kaç parası olduğunu bakmış siteden... 'Baba senin 20 milyon doların varmış' dedi. Herhalde site 1999 yılından sonra güncellenmedi ya da beni Ata Demirer ile karıştırdı" diyerek, meslektaşına takıldı. Eski eşi Ahu Yağtu'ya 10 bin dolar nafaka ödeyen komedyen, "Sonra aklıma geldi, 'Oğlum yanında annen var mıydı?' diye sordum" esprisini yaptı. Futbolcuları dolandıran eski banka müdürü Seçil Erzan hakkında da konuşan Yılmaz, "50 bin dolarınız varsa getirin Etiler'deki pastaneye haftaya 100 bin dolar alın. Şener Abi (Şener Şen) büyük karda. Fonun ismi Badi Ekrem... O değil de o kadar parayı bir pastanede nasıl teslim ediyorsunuz? Nasıl düdüklendiler ama" diyerek espri yaptı.

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