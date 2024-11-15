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Cem Yılmaz'ın tüm projelerinde yer alan Zafer Algöz'den kaşe açıklaması!

Cem Yılmaz’ın tüm projelerinde yer alan Zafer Algöz’den kaşe açıklaması! İşte detaylar...

Cem Yılmaz'ın tüm projelerinde yer alan Zafer Algöz'den kaşe açıklaması!

Zafer Algöz ve Ramazan Çelik ile Nişantaşı Citys'te görüntülendi.

Cem Yılmaz'ın tüm projelerinde yer alan Zafer Algöz'den kaşe açıklaması!
Algöz rol aldığı 'Erşan Kuneri'nin beğenilmesine "Hakikaten izleyenler çok beğeniyor. Aynı zamanda 'Takıntılar' filmi vizyona giriyor. Bundan sonrası seyirciye kalmış. Biraz sinema seyircisi azaldı. Belki sinema ve film sahipleri, ekonomi anlamda aşağıya çekse, dört bilet alana iki bilet alana gibi. Sinema kültürünün yaşaması lazım. Buna çözüm getirilmesini umut diyorum. Biz oyuncu olarak sadece oynuyoruz" diye konuştu. Oyuncu, "Setten hatıra olarak bir şey alır mısınız?" sorusuna, "Her çalıştığım setten bir şey alırım" yanıtını verdi. Algöz "Erşan Kuneri setinden ne aldınız?" sorusuna, "Onu söylemeyeyim" diyerek, kahkaha attı. Halil Ergün'ün, "Bazı oyuncuların ücretlerini duyunca şoke oldum" sözlerinin hatırlatılmasıyla Zafer Algöz, ücret konusunda oyuncular ile futbolcular üzerinden örnek verip şöyle konuştu: "Futbolcular da alıyor. Oyuncu alınca neden bozuluyorlar? Futbolcuya verilen paraya kimse acımıyor. Başrol oynayan, beğenilen ve yetenekli oyuncuyu kendi işinizde oynatmak istiyorsanız, o adamın talep eden firma çok oluyor.

 Cem Yılmaz'ın tüm projelerinde yer alan Zafer Algöz'den kaşe açıklaması!


Algöz ayrıca dizilerin final yapmasıyla ilgili soru üzerine ise "Benim oynadığım dizi de final yaptı. Türkiye'de her sene 80 dizi oluyor. Aradan 1-1.5 ay geçmeden istenilen reyting görmeyen diziler bitirilip, onun yerine diğerleri devam ediyor. Senaryosu iyi olup yanlış günde olan var " açıklamasını yaptı.

 Cem Yılmaz'ın tüm projelerinde yer alan Zafer Algöz'den kaşe açıklaması!

Oyuncu, "Bülent Şakrak'la yalan makinesine bağladınız. 'Kendisine aldığınız ücreti beğeniyor musunuz diye sordular, 'Evet' dedi... Aynı soru size sorulsaydı cevabınız ne olurdu?" sorusuna, "Hayır derdim" diyerek, güldürdü. Cem Yılmaz'ın projelerinde yer alan Algöz, "Dünyanın en iyisi... Onunla çalışmak büyük zevk. Başkta setlerde çeyrek ekmekle mi geçiştiriyorlar bilmiyorum ama Cem'in setlerinde sadece kendisi değil figürasyona gelenin bile hesabını yapmaz. Kaşeler de herkesin hakkını verir" dedi. Oyuncu, röportaj yaptığı sırada karşısında Merih Ermakastar'ı görüp arkadaşlarıyla objektiflere poz verdi.

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