Cem Yılmaz'ın lamba isyanı!

Cem Yılmaz, 43 bin TL ödediği el imalatı lambanın kırık çıktığını söyledi.



Lambanın fotoğrafını paylaşan komedyen, "Neredeyse 20 gün önce bu kırık lamba eve geldi. Fiziken geri gönderdim rica ettim yok dedi onlinedan kayıt oluşturun. Ok dedik. Kayıt oluşturdum arayan soran yok lamba 43 bin lira dedim ya sabır.



Mail attım dediler yok biz kontrol edip kutuya koyuyoruz! Yani diyor ki Cem efendi lambayı kırmışssın bırak şimdi iade ayaklarını. Ben de huzurunuzda 43 bin TL'lik lamba için markasına 43 milyonluk zarar veren bu arkadaşları kutluyor başarılarının devamını diliyorum" diye yazdı.

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