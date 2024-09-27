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Cem Yılmaz ile Kıbrıs'ta kahkaha gecesi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile Kıbrıs'ta kahkaha gecesi... İşte detaylar...

Cem Yılmaz ile Kıbrıs'ta kahkaha gecesi

Cem Yılmaz, Kuzey Kıbrıs'ta unutulmaz bir geceye imza attı.

 Cem Yılmaz ile Kıbrıs'ta kahkaha gecesi

Komedyen, Yakın Doğu Kampüs içerisinde bulunan MOE Açık Hava Sahnesi’nde hayranlarıyla buluştu.

Cem Yılmaz ile Kıbrıs'ta kahkaha gecesi
Düzenlenen bu özel gecede sahneye çıkan Yılmaz, performansıyla izleyicilerden büyük ilgi gördü.

 Cem Yılmaz ile Kıbrıs'ta kahkaha gecesi

Binlerce hayranı, ünlü komedyeni izlemek için saatler öncesinden sıraya girdi.

Cem Yılmaz ile Kıbrıs'ta kahkaha gecesi
Yılmaz, gösteri öncesi sahneye çıkarak seyircilerle sohbet etmeyi ve selfie yapmayı da ihmal etmedi.

 Cem Yılmaz ile Kıbrıs'ta kahkaha gecesi

Bir hayranının selfie yapalım ricasına komedyen, "Aksandan anlamıyorum" diyerek, takıldı. Arka koltukta oturan seyirciye takılan Yılmaz, "Orası Güney Kıbrıs mı?" diyerek, güldürdü.

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