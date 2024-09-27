 Cem Yılmaz ile Kıbrıs'ta kahkaha gecesi

Cem Yılmaz, Kuzey Kıbrıs'ta unutulmaz bir geceye imza attı.

Komedyen, Yakın Doğu Kampüs içerisinde bulunan MOE Açık Hava Sahnesi’nde hayranlarıyla buluştu.



Düzenlenen bu özel gecede sahneye çıkan Yılmaz, performansıyla izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Binlerce hayranı, ünlü komedyeni izlemek için saatler öncesinden sıraya girdi.



Yılmaz, gösteri öncesi sahneye çıkarak seyircilerle sohbet etmeyi ve selfie yapmayı da ihmal etmedi.

Bir hayranının selfie yapalım ricasına komedyen, "Aksandan anlamıyorum" diyerek, takıldı. Arka koltukta oturan seyirciye takılan Yılmaz, "Orası Güney Kıbrıs mı?" diyerek, güldürdü.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.