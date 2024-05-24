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Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu arasında nafaka krizi bitmiyor! Cem Yılmaz'dan sert tepki

Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu arasında nafaka krizi bitmiyor! İşte detaylar...

Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu arasında nafaka krizi bitmiyor! Cem Yılmaz'dan sert tepki

Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu, arasında nafaka krizi bitmiyor.

Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu arasında nafaka krizi bitmiyor! Cem Yılmaz'dan sert tepki

11 yıl önce boşanan çiftin, Kemal adında oğlu bulunuyor. Cem Yılmaz, eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği aylık 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin TL'ye düşürülmesi talebiyle mahkemeye başvurmuştu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Cem Yılmaz'ın bu talebini reddederek aylık 10 bin dolar nafaka ödemeye devam etmesine karar verdi.

Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu arasında nafaka krizi bitmiyor! Cem Yılmaz'dan sert tepki

Karar sonra gelen eleştiriler karşısında Yılmaz, "Evet bütün haberler, yorumlar haklı... Cimriyim ve cocuğumla ilgilenmiyorum. Bu bilinen bir gerçek ve tabii ki oğlumu tek başıma yaptım. İyi eğlenceler. Minik not 11 yıl önce boşandım. Dünyada bir ilk" dedi.

 

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