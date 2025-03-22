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SnobMagazin.com

Cem Yılmaz'dan yardım isteyen bir vatandaş geri dönüş alamayınca komedyene beddua etti!

Cem Yılmaz'dan yardım isteyen bir vatandaş geri dönüş alamayınca komedyene beddua etti! İşte detaylar...

Cem Yılmaz'dan yardım isteyen bir vatandaş geri dönüş alamayınca komedyene beddua etti!

Snob Magazin'in haberine göre; Cem Yılmaz, diş tedavisi sonrası Nişantaşı'nda görüntülendi.

 Cem Yılmaz'dan yardım isteyen bir vatandaş geri dönüş alamayınca komedyene beddua etti!

Komedyen, narkoz etkisinde olduğu için konuşamadığını söyledi.

 Cem Yılmaz'dan yardım isteyen bir vatandaş geri dönüş alamayınca komedyene beddua etti!

Bir vatandaş, Yılmaz'ın VIP aracına bineceği sırada, "Cem Bey yardım eder misiniz?" diyerek, komedyene seslendi.

 

Cem Yılmaz'dan yardım isteyen bir vatandaş geri dönüş alamayınca komedyene beddua etti!
Dönüş alamayan vatandaş, Yılmaz'a, "Allah belanı versin" diyerek, tepki gösterdi.

Cem Yılmaz'dan yardım isteyen bir vatandaş geri dönüş alamayınca komedyene beddua etti!

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