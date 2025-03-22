 Cem Yılmaz'dan yardım isteyen bir vatandaş geri dönüş alamayınca komedyene beddua etti!

Snob Magazin'in haberine göre; Cem Yılmaz, diş tedavisi sonrası Nişantaşı'nda görüntülendi.

Komedyen, narkoz etkisinde olduğu için konuşamadığını söyledi.

Bir vatandaş, Yılmaz'ın VIP aracına bineceği sırada, "Cem Bey yardım eder misiniz?" diyerek, komedyene seslendi.



Dönüş alamayan vatandaş, Yılmaz'a, "Allah belanı versin" diyerek, tepki gösterdi.

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