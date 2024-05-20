 Cem Yılmaz'dan hayranlarına müjde

Cem Yılmaz, fenomen olan 'G.O.R.A.' filminin devamının geleceğini söyledi.

'A.R.O.G' ve 'Arif V 216' filmleriyle 'G.O.R.A.'nın devamını yapan komedyen, müjde verdi.



Yılmaz, Instagram sayfasında paylaşım yaparak 20. yıl diyerek fenomen projenin geleceğini duyurdu.

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