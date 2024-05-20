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Cem Yılmaz'dan hayranlarına müjde

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan hayranlarına müjde geldi. İşte detaylar...

Cem Yılmaz'dan hayranlarına müjde

Cem Yılmaz, fenomen olan 'G.O.R.A.' filminin devamının geleceğini söyledi.

 Cem Yılmaz'dan hayranlarına müjde

'A.R.O.G' ve 'Arif V 216' filmleriyle 'G.O.R.A.'nın devamını yapan komedyen, müjde verdi.

Cem Yılmaz'dan hayranlarına müjde
Yılmaz, Instagram sayfasında paylaşım yaparak 20. yıl diyerek fenomen projenin geleceğini duyurdu.

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