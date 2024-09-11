Cem Yılmaz bu sezon da Zorlu PSM’de

Cem Yılmaz’ın "CMXXIV" adını taşıyan yeni performansı 31 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde kaldığı yerden devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon kapalı gişe oynayan ve biletleri satışa açıldığı anda tükenen Cem Yılmaz’ın "CMXXIV" adını taşıyan tek kişilik stand up gösterisinin 31 Ekim tarihli biletleri şimdi passo.com.tr’de satışta.

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