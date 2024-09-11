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Cem Yılmaz bu sezon da Zorlu PSM’de

Cem Yılmaz’ın geçtiğimiz sezon Zorlu PSM’de başlayan ve izleyicilerin büyük ilgisiyle karşılaşan "CMXXIV” isimli gösterisinin yeni sezon biletleri satışa açıldı. 31 Ekim’de yeni sezonuna başlayacak olan "CMXXIV"in sınırlı sayıdaki biletlerini kaçırmayın.

Cem Yılmaz bu sezon da Zorlu PSM’de

Cem Yılmaz’ın "CMXXIV" adını taşıyan yeni performansı 31 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde kaldığı yerden devam ediyor. 

Geçtiğimiz sezon kapalı gişe oynayan ve biletleri satışa açıldığı anda tükenen Cem Yılmaz’ın "CMXXIV" adını taşıyan tek kişilik stand up gösterisinin 31 Ekim tarihli biletleri şimdi passo.com.tr’de satışta.

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