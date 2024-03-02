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Cem Yılmaz aşkını ilan etti! Bakın sevgilisi kim?

Komedyen Cem Yılmaz aşkını ilan etti! İşte haberin detaylar...

Cem Yılmaz aşkını ilan etti! Bakın sevgilisi kim?

Cem Yılmaz, aşkını Instragram'dan ilan etti.

  Cem Yılmaz aşkını ilan etti! Bakın sevgilisi kim?

Komedyen, pilates eğitmeni Necla Karahalil ile birlikte...

  Cem Yılmaz aşkını ilan etti! Bakın sevgilisi kim?

Yılmaz, Karahalil'in son fotoğrafına kalp emojisi koydu.

Cem Yılmaz aşkını ilan etti! Bakın sevgilisi kim?
Çiftin aşkın sosyal medyada gündem oldu. Cem Yılmaz, pazartesi günü Instagram'dan kendi ayağıyla bir kadının ayağını paylaşıp, kafaları karıştırmıştı.

Cem Yılmaz aşkını ilan etti! Bakın sevgilisi kim?
O fotoğrafı sevgilisi Necla Karahalil de bugün paylaşarak, aşkını ilan etmiş oldu.

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