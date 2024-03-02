  Cem Yılmaz aşkını ilan etti! Bakın sevgilisi kim?

Cem Yılmaz, aşkını Instragram'dan ilan etti.

Komedyen, pilates eğitmeni Necla Karahalil ile birlikte...

Yılmaz, Karahalil'in son fotoğrafına kalp emojisi koydu.



Çiftin aşkın sosyal medyada gündem oldu. Cem Yılmaz, pazartesi günü Instagram'dan kendi ayağıyla bir kadının ayağını paylaşıp, kafaları karıştırmıştı.



O fotoğrafı sevgilisi Necla Karahalil de bugün paylaşarak, aşkını ilan etmiş oldu.

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