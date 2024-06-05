Cem Özkök'ten itiraf! Hangi ünlüler evine çağırıyor!

Temizlik videolarıyla adından söz ettiren Cem Özkök, Marmara Park AVM'de düzenlenen Dünya Çevre Günü kapsamında Akasya Asıltürkmen'in konuğu oldu.



Hayranlarının ilgisiyle karşılaşan sosyal medya fenomeni, sevenleriyle tek tek ilgilendi. Özkök, "Foşur foşur temizlik tüyoları verdik. Önümüzde bayram temizliği olacak. Bayram temizliği olunca detaylı ve daha keyifli oluyor" dedi. Sosyal medya fenomeni, "Yorulduğunuz oluyor mu?" sorusuna, "Sabah 05.00'te kalkıyorum. Fitness ve kürek derslerim var. Ev işlerim ve işlerim oluyor. Kafem açılıyor. 45 kilo verdim. Sağlıklı beslenme için de takip eden var. İyi bir kahve olacak kafede. Bir deterjan markam çıkacak. Koşturmayı seviyorum. Motivasyonu o veriyor. Yorulmuyorum. Lavantayı koklayıp sakinliyorum ve günüme devam ediyorum" yanıtını verdi. Kendisini taklit edenlere Özkök, "Hoşuma gidiyor. Tüm şehrin belediyeleri, 'Foşur foşur' video çekti ve akım oldu. Ne kadar çok video çekilirse temizliğin önemi oluyor. 'Bir tek kadınlar temizlik yapmalı erkekler temizlik yapmamalı' algısını kırdığım için mutluyum. Bayram için Kadıköy'de ihtiyaç sahibi ve kimsesi olmayan bir ailenin evini temizleyeceğim" açıklamasını yaptı. Sanatçılarla arasının iyi olduğunu belirten sosyal medya fenomeni, "'Bana gelsen' diye teklifler alıyorum. Işın Karaca, 'Cem ne olur gel yapamıyorum' diyor. Deniz Seki ve Ajda Pekkan istiyor" diye konuştu.



VARLIK GÖSTERMEYİ TERCİH ETMEDİM

Akasya Asıltürkmen, "Cem arkadaşım. 'Foşur foşur abi' olmadan öncede tanıyordum. O yüzden onunla konuşmak rahat oldu. Ondan temizlik tüyoları alıyorum. O inanılmaz biri" dedi.



Oyuncu, "Neler yapıyorsunuz?" sorusuna, "YouTube'da bir sürü içerek çıkardım. Altıncı çocuk kitabım çıkmak üzere... Uzun uzun çocuk romanları düşünüyorum. Tiyatro oyunlarım var. Bir marka çıkarmayı düşünüyorum. Dört ürün olacak ve seri çıkaracağım. Dizilerde yokum" yanıtını verdi. Asıltürkmen, "Neden dizilerde yoksunuz?" sorusuna, "Arz-talep meselesi... Biraz benim de talep etmem gerekiyor. Diziler çok uzun. Senelerdir bu işi yapan insan olarak önceki halini görüp, bu dönemde varlık göstermeyi tercih etmedim" yanıtını verdi. Sosyal medya takipçisi yüksek olan oyuncuların dizilerde yer almasına Asıltürkmen, "Televizyon şov dünyası... Kimin ne kadar yetenekli değil, ne kadar ilgi çekici olduğu önemli... Doğru kullanılırsa iyi yere gittiğini düşünüyorum. Gerçekten bir süre odaklansam dizilerde oynamayacağımı düşünmüyorum. Hele bu kadar dizi varken. 2 milyon takipçili oyuncuyu tanımıyorum ama sokakta beni hatırlıyorlar. Benim zamanımda dört dizi vardı" ifadelerini kullandı.

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