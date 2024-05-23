Cem Özer'den estetik göndermesi!

Metin Akay ev sahipliğinde gerçekleşen Emshape 3'cü şubesini kapılarını Levent'te açtı. Dünyaca ünlü futbolcu Mario Banotelli, Cem Özer, Özge Ulusoy, Açelya Elmas gibi ünlü isimlerin katıldığı açılışta spor ve sanat camiasını bir araya getirdi.

Oyuncuların estetik yaptırmasıyla alakalı Özer, "Yapmasınlar, yaptırmasınlar. Dünyaca ünlü starlar yada İtalyan, İspanyol starları hepsi normal. Bu insanların parasımı yok, aklımı yok? Neden yaptırmıyorlar? Oyuncu yüzüyle oynamaz. Allah tarafından kendisine bahsedilmiş suratlar var. İlginçliği o. Bağdat caddesinde yürüdüğüm zaman hepsi birbirine benzediğini görüyorum. Dudakları bahçe hortumuna dönmüş" dedi.

Eski eşi Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat ile sosyal medyada çekip paylaştıkları görüntülerle alakalı, "Bayılıyorum. Nejat'ın okuduğu bölüm bu. Yönetmen olacak inşallah. Şimdilerde ödev olarak yapıyor onları okula götürüyor. Seviyor bu işleri" dedi. İleride anne ve babasının oynadığı bir proje olur mu? sorsuna," Sanmıyorum. Adam daha bizim oynadığımız dizileri ve filmleri bile izlemedi. Olursa çok güzel olur, Nejat'ın kararı" şeklinde cevapladı.

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