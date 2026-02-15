  • Video Galeri Foto Galeri
Cem Hakko sevgilisi Nazlı Kayaaslan'ı Sevgililer Günü'nde Phuket'e götürdü

Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, sevgilisi Nazlı Kayaaslan ile birlikte tatile çıktı.

İş insanı Sevgililer Günü'nde Kayaaslan ile Phuket tatiline gitti.

Nazlı Kayaaslan, çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

Kayaaslan, fit fiziğiyle dikkat çekti.

