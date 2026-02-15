 Cem Hakko sevgilisi Nazlı Kayaaslan'ı Sevgililer Günü'nde Phuket'e götürdü

Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, sevgilisi Nazlı Kayaaslan ile birlikte tatile çıktı.



İş insanı Sevgililer Günü'nde Kayaaslan ile Phuket tatiline gitti.



Nazlı Kayaaslan, çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.



Kayaaslan, fit fiziğiyle dikkat çekti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.