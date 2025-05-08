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Cem Davran ve Kubilay Tunçer Maestro'da!

Cem Davran ve Kubilay Tunçer Maestro'da! İşte detaylar...

Cem Davran ve Kubilay Tunçer Maestro'da!

Yapımcılığını İda Film’in üstlendiği ve başrolde Uğur Yücel’in (Mümtaz Curaçalı) yer aldığı Maestro dizisi kadrosuna iddialı isimleri eklemeye devam ediyor.

 Cem Davran ve Kubilay Tunçer Maestro'da!

Önümüzdeki günlerde sete çıkmaya hazırlanan dizinin kadrosuna son olarak Soydan Nuri Sepe karakteri için Kubilay Tunçer; Ali Kemal karakteri için ise Cem Davran katıldı.

 Cem Davran ve Kubilay Tunçer Maestro'da!

Psikiyatr Doktor Mümtaz Curaçalı’nın hastalarını sıra dışı yollar kullanarak dünyadan intikam almaya çalıştığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Deniz Yorulmazer oturuyor.

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