Cem Davran’dan Bu Gidiş Gidiş Değil

“Bu Gidiş Gidiş Değil” ismini taşıyan kitapta Davran insanın hayat yolculuğuna kırık bir ayna tutuyor ve şöyle diyor: “Gittiğini düşünüyorsun ya; işte bu gidiş gidiş değil, kendine yalan söyleme.” Ünlü oyuncunun kendi hayatından da anektodlar içeren “Bu Gidiş Gidiş Değil” Cem Davran’ın oyunculuk kariyerinin başladığı Dârülbedâyi’den bugünlerde kapısına kilit vurulan sahnelere, eski Beyoğlu sokaklarından Türkiye’nin yakın tarihine uzanıyor.

Hem nostalji severler hem de günümüz koşturmacasına bir mola vermek isteyenler için unutulmaz bir okuma deneyimi sunan kitap, oyuncunun ilk kitabı “Palyaçonun Günlüğü” gibi İnkilap Kitapevi’nden çıktı. Kitaplar internetten ve kitapçılardan temin edilebilir.

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