Cem Belevi Hayatımda Biri Var

İLK DEFA BAŞKASININ BESTESİNİ SESLENDİRDİM

Oylum Seçin'in " Yeni şarkın ' Değmezsin' hayırlı olsun. " demesi üzerine üzerine Cem Belevi " Teşekkür ederim. İlk defa başkasına ait bir besteyi seslendirdim. " dedi.

AJDA PEKKAN'LA DÜET YAPMAK İSTERİM

Seçin'in " Kimlerle düet yapmak istersin?" sorusuna Belevi " Ajda Pekkan'la " cevabını verdi.

KALBİM DOLU

Oylum Seçin'in " Hayatında biri var mı ? " sorusuna Cem Belevi " Kalbim dolu " diye yanıtladı.

POPÇU DEĞİL TOPÇU OLUN

Seçin'in " Gençlere önerilerin neler ? " demesine Belevi " Popçu değil topçu olsunlar. Bu piyasa zor. Pandemi sonrası daha da zorlaştı. " dedi.

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