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Cem Belevi Hayatımda Biri Var

TRT Radyo1'de yapımcılığını ve sunuculuğunu Oylum Seçin'in yaptığı "Kum Saati" programının bu haftaki konuğu Cem Belevi'ydi

Cem Belevi Hayatımda Biri Var

Cem Belevi Hayatımda Biri Var

İLK DEFA BAŞKASININ BESTESİNİ SESLENDİRDİM

Oylum Seçin'in " Yeni şarkın ' Değmezsin' hayırlı olsun. " demesi üzerine üzerine Cem Belevi " Teşekkür ederim. İlk defa başkasına ait bir besteyi seslendirdim. " dedi.

AJDA PEKKAN'LA DÜET YAPMAK İSTERİM

Seçin'in " Kimlerle düet yapmak istersin?" sorusuna Belevi " Ajda Pekkan'la " cevabını verdi.

 

Cem Belevi Hayatımda Biri Var

KALBİM DOLU

Oylum Seçin'in " Hayatında biri var mı ? " sorusuna Cem Belevi " Kalbim dolu " diye yanıtladı.

POPÇU DEĞİL TOPÇU OLUN

Seçin'in " Gençlere önerilerin neler ? " demesine Belevi " Popçu değil topçu olsunlar. Bu piyasa zor. Pandemi sonrası daha da zorlaştı. " dedi.

 

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