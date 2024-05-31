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Cem Belevi'den aşk açıklaması!  

Ünlü şarkıcı Cem Belevi'den aşk açıklaması! İşte detaylar...

Cem Belevi'den aşk açıklaması!  

Türkiye’nin en büyük içecek üretim kapasitesine sahip yüzde yüz yerli ve milli değeri Oğuz Gıda, yeni seri içecek olan Black Bruin Energy Drink’in yenilenen imajı ve çeşitlerini tanıtmak için Feriye Palace’de özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Cem Belevi'den aşk açıklaması!  

Oğuz Holding Ceo’su Enes Örer, Emre Oğuz ve Hulusi Oğuz, davetliler ile yakından ilgilendi. Davete, Cem Belevi, Ceyhun Yılmaz, Berkan Karabulut gibi isimler katıldı.

 Cem Belevi'den aşk açıklaması!  

BAĞIRIM YANIK ÇÜNKÜ

Geceye katılan Cem Belevi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Belevi “Bomba gibi bir yaza hazırız. Bugün de içecek firmasının yüzü olarak lansmana geldim. Güzel sürprizler yolda.” dedi.

Cem Belevi'den aşk açıklaması!  

Basın mensuplarının “Gömleğinizi de bağrınıza kadar açmışsınız.” cümlesi sonrası Belevi “Bağırım yanık çünkü. Güzel giden bir özel hayatım var. Bizim piyasa beni biraz yorduğu için özel hayatımı artık kendime has tutuyorum. Mutlu bir beraberliğimiz var.” dedi. Geçtiğimiz röportajlarda “Ünlü biri ile olmam” açıklaması hatırlatılınca Belevi “Elimizi sallasak ünlü ile karşılaşıyoruz. Müzik listelerine bakın, kaçı müzisyen? Camia buna dönmüş biraz. Ben projelerim ile piyasada olacağım.” dedi.

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