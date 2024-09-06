Cem Adrian sürprizi

Deniz Erkin Purut gecede şirketin faaliyetlerinden ve yenilikçi hizmetlerinden bahseden kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Davetlilere sürpriz yaparak sahne alan Cem Adrian ise en sevilen şarkılarını seslendirerek geceye renk kattı.

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