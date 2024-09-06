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Cem Adrian sürprizi

Sesim ol istismarla mücadele ve iyileştirme derneğinin kurucu başkanı hem de Dijital Asansör Reklam Ajansı’nın Ceo’su Yazar Deniz Erkin Purut, Spago İstanbul’da yeni şirketi Odekta Teknoloji A.Ş’nin lansmanını gerçekleştirdi.

Cem Adrian sürprizi

Deniz Erkin Purut gecede şirketin faaliyetlerinden ve yenilikçi hizmetlerinden bahseden kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Davetlilere sürpriz yaparak sahne alan Cem Adrian ise en sevilen şarkılarını seslendirerek geceye renk kattı.

Cem Adrian sürprizi

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