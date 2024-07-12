Cem Adrian'ın Solmayan Şarkılar 2 albümü şimdi plak formatında

10 şarkıdan oluşan “Solmayan Şarkılar 2” için Cem Adrian, “Nitelikli müziğin, şiirselliğin ve özellikle romantizmin can çekiştiği bu dönemde, bu çok özel şarkıları yeniden yorumlamak, kaydetmek, yeni nesil ile buluşturmak ve onlara belki de bu duyguların varlığını hatırlatmak, hatta belki de öğretmek… Albümdeki motivasyonum oldu” diyor.
Müzikseverler, ilki 2020 yılında yayınlanan “Solmayan Şarkılar”ın ikincisinde “Bir İlkbahar Sabahı”, “Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun”, “Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar” gibi değerli eserleri, Cem Adrian’ın eşsiz yorumu ve incelikli düzenlemesiyle dinleyecek.
Solmayan Şarkılar 2
Bir Gülü Sevdim
Hatıram Olsun
Bir İlkbahar Sabahı
Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun
Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar
Bak Yeşil Yeşil
Aşkın Kanunu
Silemezler Gönlümden
Şimdi Uzaklardasın
Sevmekten Kim Usanır
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