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Cem Adrian'ın Solmayan Şarkılar 2 albümü şimdi plak formatında

Sevilen sanatçı Cem Adrian’ın Türk Sanat Müziği’nin hafızalara yer etmiş birbirinden güzel eserlerini seslendirdiği “Solmayan Şarkılar 2” albümü, yayınlandığı günden bu yana büyük ilgi görüyor. Tam 10 şarkıdan oluşan albüm, şimdi de plak formatında dinleyiciyle buluşuyor. 

Cem Adrian'ın Solmayan Şarkılar 2 albümü şimdi plak formatında

10 şarkıdan oluşan “Solmayan Şarkılar 2” için Cem Adrian, “Nitelikli müziğin, şiirselliğin ve özellikle romantizmin can çekiştiği bu dönemde, bu çok özel şarkıları yeniden yorumlamak, kaydetmek, yeni nesil ile buluşturmak ve onlara belki de bu duyguların varlığını hatırlatmak, hatta belki de öğretmek… Albümdeki motivasyonum oldu” diyor.

Cem Adrian'ın Solmayan Şarkılar 2 albümü şimdi plak formatında

Müzikseverler, ilki 2020 yılında yayınlanan “Solmayan Şarkılar”ın ikincisinde “Bir İlkbahar Sabahı”, “Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun”, “Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar” gibi değerli eserleri, Cem Adrian’ın eşsiz yorumu ve incelikli düzenlemesiyle dinleyecek.

Cem Adrian'ın Solmayan Şarkılar 2 albümü şimdi plak formatında

Solmayan Şarkılar 2

Bir Gülü Sevdim

Hatıram Olsun 

Bir İlkbahar Sabahı

Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun

Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar

Bak Yeşil Yeşil

Aşkın Kanunu

Silemezler Gönlümden

Şimdi Uzaklardasın

Sevmekten Kim Usanır

 

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