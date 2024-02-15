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Celenes By Sweden, milli voleybolcu Gizem Örge ile iş birliğini özel bir davetle kutladı

Doğaya saygılı yaklaşımla üretilen cilt bakım ürünlerine sahip Celenes by Sweden, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı sporcusu olan milli voleybolcu Gizem Örge ile imza attığı iş birliğini özel bir partiyle kutladı.  

Celenes By Sweden, milli voleybolcu Gizem Örge ile iş birliğini özel bir davetle kutladı

İsveç’in eşsiz bitki mirasını ve doğal termal sularını kozmetik bilimi ile buluşturan Celenes by Sweden, marka yüzü olduğu Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı sporcusu olan milli voleybolcu Gizem Örge ve davetlileriyle özel bir parti gerçekleştirdi.  Celenes By Sweden, milli voleybolcu Gizem Örge ile iş birliğini özel bir davetle kutladı

Boop Kuruçeşme’de gerçekleşen partiye Melissa Vargas, Meryem Boz, Aslı Kalaç, İlkin Aydın, Arina Fedorovtseva, Mehmet Yılmaz Ak, Merih Ermakastar ve Mehmet Sevinç’in de aralarında bulunduğu spor ve cemiyet hayatından birçok davetli katıldı.  

Celenes By Sweden, milli voleybolcu Gizem Örge ile iş birliğini özel bir davetle kutladı

Celenes by Sweden’ın Marka Müdürü Simge Çuhadar’ın konuşmasıyla başlayan parti, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı sporcusu olan milli voleybolcu Gizem Örge’nin marka ile yapmış olduğu iş birliğinin mutluluğunu paylaşarak ve kampanya çekiminin eğlenceli anlarını anlatarak devam etti.  

Celenes By Sweden, milli voleybolcu Gizem Örge ile iş birliğini özel bir davetle kutladı

Gizem Örge, Celenes by Sweden ile iş birliğini ‘‘Celenes by Sweden ile bir araya gelmek, spordaki başarılarımı kutlamak ve kadınlara değer veren güçlü bir marka ile birlikte olmak benim için büyük bir mutluluk. Bu mutlu günümü de en değer verdiğim kişilerle, böyle özel bir gecede bir arada kutladığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. "İyi olan kazansın’’ diyerek sizleri bu özel gecenin keyfini çıkarmaya davet ediyorum’’ sözleriyle dile getirdi.

 

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