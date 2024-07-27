Çay güzeli Ziynet Sali

Sahnede 10 binlerce Arhaviliyi eğlendiren Ziynet Sali ilçenin meşhur çayına ithafen Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim tarafından "Çay Güzeli" seçilerek boynuna çaydan yapılmış kuşak takıldı.

Ziynet Sali bu jeste "Beş Çayı" şarkısıyla teşekkür etti.

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