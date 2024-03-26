 Caroline Koç'u yıkan ölüm! Sosyal medyadan dostuna veda etti

Sosyetik dünyasının ünlü ismi Caroline Koç, köpeğini kaybetti.



İş insanı, minik dostuyla fotoğraflarını paylaştı.

Koç, "Güzel güzel benim nazik devim.



Seni çok özleyeceğiz" diye yazdı.

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