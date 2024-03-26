  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Caroline Koç'u yıkan ölüm! Sosyal medyadan dostuna veda etti

Caroline Koç'u yıkan ölüm! Sosyal medyadan dostuna veda etti. İşte detaylar...

Caroline Koç'u yıkan ölüm! Sosyal medyadan dostuna veda etti

Sosyetik dünyasının ünlü ismi Caroline Koç, köpeğini kaybetti.

 Caroline Koç'u yıkan ölüm! Sosyal medyadan dostuna veda etti
İş insanı, minik dostuyla fotoğraflarını paylaştı.

 Caroline Koç'u yıkan ölüm! Sosyal medyadan dostuna veda etti

Koç, "Güzel güzel benim nazik devim.

Caroline Koç'u yıkan ölüm! Sosyal medyadan dostuna veda etti
Seni çok özleyeceğiz" diye yazdı.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

İkinci çocuğuna hamile olan Cemre Kemer'den karnı burnunda pozlar
  Magazin

İkinci çocuğuna hamile olan Cemre Kemer'den karnı burnunda pozlar

Rubato'dan Müslüm Gürses itirafı  
  Magazin

Rubato'dan Müslüm Gürses itirafı  

Yoğun bakımda olan Kadir İnanır'dan sevindirici haber
  Gündem

Yoğun bakımda olan Kadir İnanır'dan sevindirici haber

Zara verdiği 9 kilonun formülünü açıkladı
  Magazin

Zara verdiği 9 kilonun formülünü açıkladı

Berdan Mardini öğretmen olan sevgilisine destek
  Magazin

Berdan Mardini öğretmen olan sevgilisine destek

Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural'dan açıklama
  Gündem

Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural'dan açıklama