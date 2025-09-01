  • Video Galeri Foto Galeri
Caroline Koç, Sivas’ta acımasızca dövülen Mucize isimli köpeği sahiplendi

Caroline Koç, Sivas’ta acımasızca dövülen Mucize isimli köpeği sahiplendi. İşte detaylar...

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi, merhum iş insanı Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç, Sivas’ta acımasızca dövülen Mucize isimli köpeği sahiplendi.

Koç, Instagram'dan açıklama yaptı.

Koç, "Bana DM’den birçok soru geldiği için Mucize ile ilgili küçük bir güncelleme paylaşmak istedim.  Dün akşam Mucize evimize geldi ve sevgimizle dolu, huzurlu bir gece geçirdi. Bugün veteriner kontrolüne götürdük; cuma günü de fizik tedavisine başlayacak. Buraya gelene kadar emek veren, tedavilerini organize eden Bir Can Bir Nefes Derneği’ne ve onunla ilgilenen bütün veteriner ve sponsorlara gönülden teşekkür ederiz. Mucize bugün ilk kez kuyruğunu salladı ve kardeşleriyle tanıştı. Onlar da onu büyük bir sevgiyle karşıladı, çok mutlular. Onunla dikkatli davranılması gerektiğini hemen fark ettiler ama yanından da ayrılmak istemiyorlar. Biz Mucize’nin geldiği için çok mutluyuz ve heyecanlıyız. Onu en iyi şekilde sahiplenip, geçirdiği zor ve acı verici travmaları unutturmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

