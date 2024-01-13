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Çarkıfelek'in yeni hostesi Duygu Çakmak kimdir?

Çarkıfelek'in yeni hostesi Duygu Çakmak kimdir?

Cem Davran'ın sunuculuğundaki fenomen program 'Çarkıfelek' TV8'de başladı. Programın hostesi Duygu Çakmak oldu.

Çarkıfelek'in yeni hostesi Duygu Çakmak kimdir?

Yarışma, her cumartesi ve pazar 16.30'da TV8'de yayında olacak.

Çarkıfelek'in yeni hostesi Duygu Çakmak kimdir?

Çarkıfelek'in yeni hostesi Duygu Çakmak kimdir?
Duygu Çakmak, 2021 yılında Miss Europe Güzellik Yarışması'nda ülkemizi temsil ederek üçüncü olmuştu. Dört yıldır profesyonel modellik yapan Duygu Çakmak, dünyanın birçok yerinde de mankenlik faaliyetlerinde bulunuyor. İstanbul Üniversitesi halkla ilişkiler mezunu olup aynı zamanda Sakarya Üniversitesi İletişim Bilimleri alanında Yüksek lisansını tamamladı. Çakmak, İngilizce ve Almanca biliyor.

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