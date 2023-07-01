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Caresse Art, Artistic Integrity temasıyla sanatseverlerle buluştu

Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa", Bodrum'un önde gelen otellerinden biri olarak sanat turizmine yeni bir soluk getirmek amacıyla Caresse Art projesini başlattı. Caresse Art'ın "Artistic Integrity" temasıyla gerçekleşen lansman etkinliği, sanat ve iş dünyasının ünlü isimlerinin katılımıyla büyük bir ilgi gördü.

Caresse Art, Artistic Integrity temasıyla sanatseverlerle buluştu

Caresse Art projesi, sezon boyunca bir dizi sanatsal etkinliğe ev sahipliği yaparak, Caresse Bodrum'un etkileyici mimarisi ve üstün hizmet anlayışıyla sanatseverlere eşsiz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Caresse Art, Artistic Integrity temasıyla sanatseverlerle buluştu

Elçin Sümer'in küratörlüğünü üstlendiği Caresse Art'ın lansman etkinliği de "Artistic Integrity" temasıyla gerçekleşti.

Caresse Art, Artistic Integrity temasıyla sanatseverlerle buluştu

Borusan Otomotiv ve Shelton'ın katkılarıyla düzenlenen lansman etkinliğine Volkan-Sanem Büyükhanlı, Hakan-Gülbu Büyükhanlı, Elçin Sümer, Hakan Tiftik, Ayten Aslan Danışman, Burcu Esmersoy, Ebru Akel, Burak Kut gibi misafirlerin yanı sıra birçok ünlü sanatçı ve sanatsever katıldı.

Caresse Art, Artistic Integrity temasıyla sanatseverlerle buluştu

Caresse Bodrum'da gerçekleşecek olan “Art Fair” kapsamında 150 sanatçıdan ve 500'den fazla özel ve seçkin eserden oluşan koleksiyon, 6 ay boyunca sergilenecek.

Caresse Art, Artistic Integrity temasıyla sanatseverlerle buluştu

Bu özel etkinlikte, Server Demirtaş, Hanefi Yeter, Ayla Turan, Ara Güler, Kemal Tufan, İbrahim Örs, Cihat Aral ve Mert Ege Köse gibi tanınmış sanatçıların eserleri, Caresse Bodrum'u ziyaret eden sanatseverlerle buluşacak.

Caresse Art, Artistic Integrity temasıyla sanatseverlerle buluştu

Caresse Bodrum, tüm yaz sezonu boyunca Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu ve tamamen elektrikli olan yeni BMW iX1 otomobilini otel içinde sergileyerek misafirlerine modern ve çevreci bir deneyim sunuyor.

Caresse Art, Artistic Integrity temasıyla sanatseverlerle buluştu

Caresse Art projesi, Bodrum'un sanat sahnesine yeni bir enerji getirirken, sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatmak için büyük bir fırsat sunuyor.

Caresse Art, Artistic Integrity temasıyla sanatseverlerle buluştu

 

 

 

 

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