 Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun ile Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan uzun süre sonra ortaya çıktı!

Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un uğuruna evliliğini yıktığı, Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile aşkı gözlerden uzak devam ediyor.

Çift, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



İkilinin, telaşlı halleri gözlendi.



Tosun'un, bir ara yorulan Seyhan'ın çantası alarak taşıması dikkat çekti. Çift, uzun zamandır görüntülenmemişti.

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