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Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun ile Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan uzun süre sonra ortaya çıktı!

Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun ile Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan uzun süre sonra ortaya çıktı! İşte detaylar...

Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun ile Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan uzun süre sonra ortaya çıktı!

Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un uğuruna evliliğini yıktığı, Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile aşkı gözlerden uzak devam ediyor.

 Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun ile Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan uzun süre sonra ortaya çıktı!

Çift, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun ile Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan uzun süre sonra ortaya çıktı!
İkilinin, telaşlı halleri gözlendi.

Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun ile Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan uzun süre sonra ortaya çıktı!
Tosun'un, bir ara yorulan Seyhan'ın çantası alarak taşıması dikkat çekti. Çift, uzun zamandır görüntülenmemişti. 

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