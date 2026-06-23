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Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun ile Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ayrıldı

Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun ile Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ayrıldı

Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun ile Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ayrıldı

Snob Magazin'in özel haberine gçre; Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun ile Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ayrıldı
Üç yıl önce Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile görüntülenmesiyle magazin gündemine oturan Kenan Tosun'dan itiraf geldi.

Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun ile Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ayrıldı
Tosun, "Sizi bir süredir Ümran Hanım'la yan yana görmüyoruz" sözlerine, "Biz ayrıldık" ifadelerini kullandı. 

Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun ile Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ayrıldı

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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