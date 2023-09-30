 Cansu Tosun, babası Kenan Tosun'un Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile görüntülenmesi hakkında ilk kez konuştu

Snob Magazin'in ortaya çıkardığı Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun ile Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ın görüntülerinin yankıları devam ediyor.



Serpil Tosun, 2. Sayfa'ya: "Her şey doğru. Konuşucak bir durum yok. Allah’a havale ediyorum onları" demişti.



Cansu Tosun ise bu sorulara, "Bu mesleği ben seçtim. Bana benimle ilgili sorular sorabilirsiniz" dedi.

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