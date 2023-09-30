  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Cansu Tosun, babası Kenan Tosun'un Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile görüntülenmesi hakkında ilk kez konuştu

Cansu Tosun, babası Kenan Tosun'un Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile görüntülenmesi hakkında konuştu. İşte detaylar...

Cansu Tosun, babası Kenan Tosun'un Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile görüntülenmesi hakkında ilk kez konuştu

Snob Magazin'in ortaya çıkardığı Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun ile Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ın görüntülerinin yankıları devam ediyor.

Cansu Tosun, babası Kenan Tosun'un Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile görüntülenmesi hakkında ilk kez konuştu
Serpil Tosun, 2. Sayfa'ya: "Her şey doğru. Konuşucak bir durum yok. Allah’a havale ediyorum onları" demişti.

Cansu Tosun, babası Kenan Tosun'un Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile görüntülenmesi hakkında ilk kez konuştu
Cansu Tosun ise bu sorulara, "Bu mesleği ben seçtim. Bana benimle ilgili sorular sorabilirsiniz" dedi.

 Cansu Tosun, babası Kenan Tosun'un Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile görüntülenmesi hakkında ilk kez konuştu

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Yılmaz Erdoğan müjdeyi verdi
  Magazin

Yılmaz Erdoğan müjdeyi verdi

Simge Sağın'dan şaşırtan açıklama!
  Magazin

Simge Sağın'dan şaşırtan açıklama!

Altın Portakal Film Festivali iptal edildi
  Kültür - Sanat

Altın Portakal Film Festivali iptal edildi

Ölümlü Dünya 2’den ilk tanıtım  
  Magazin

Ölümlü Dünya 2’den ilk tanıtım  

Berdan Mardini bu pozuyla gül suyu ve gül yağı ürünlerini tanıttı
  Magazin

Berdan Mardini bu pozuyla gül suyu ve gül yağı ürünlerini tanıttı

Eşi Kenan Tosun'un Serenay Sarıkaya'nın annesiyle görüntülenmesinden sonra Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun'dan olay mesaj!
  Magazin

Eşi Kenan Tosun'un Serenay Sarıkaya'nın annesiyle görüntülenmesinden sonra Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun'dan olay mesaj!