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Cansu Tosun, babası Kenan Tosun'un annesi Serpil Tosun'un boşanması hakkında ilk kez konuştu

Cansu Tosun, babası Kenan Tosun'un annesi Serpil Tosun'un boşanması hakkında ilk kez konuştu. İşte detaylar...

Cansu Tosun, babası Kenan Tosun'un annesi Serpil Tosun'un boşanması hakkında ilk kez konuştu

Magazin News'in haberine göre; Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun, Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Cansu Tosun, babası Kenan Tosun'un annesi Serpil Tosun'un boşanması hakkında ilk kez konuştu
35 yıldır evli olan Tosun çiftinin boşandığı ortaya çıkmıştı.

Cansu Tosun, babası Kenan Tosun'un annesi Serpil Tosun'un boşanması hakkında ilk kez konuştu
Serpil Tosun ile Ümran Seyhan'ın yazlıktan komşu olduğu ortaya çıkmıştı.

 Cansu Tosun, babası Kenan Tosun'un annesi Serpil Tosun'un boşanması hakkında ilk kez konuştu

Cansu Tosun, anne-babasının boşanmasına ilgili, "Benimle ilgili bir konu değil. Anne-babamıza saygımız sonsuz" dedi.

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