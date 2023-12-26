 Cansu Tosun, babası Kenan Tosun'un annesi Serpil Tosun'un boşanması hakkında ilk kez konuştu

Magazin News'in haberine göre; Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun, Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.



35 yıldır evli olan Tosun çiftinin boşandığı ortaya çıkmıştı.



Serpil Tosun ile Ümran Seyhan'ın yazlıktan komşu olduğu ortaya çıkmıştı.

Cansu Tosun, anne-babasının boşanmasına ilgili, "Benimle ilgili bir konu değil. Anne-babamıza saygımız sonsuz" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.