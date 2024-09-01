Cansu Tosun AVM'de beyazlar içinde

'Kirli Sepeti' dizisinin Medine'si Cansu Tosun, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de kısa bir alışveriş turuna çıkan başarılı oyuncu, "Yeni sezon başlıyor, çok heyecanlıyız aramıza yeni isimler katıldı, ekibimiz harika, muazzam bir sezon olacak" açıklamasında bulundu.



Küçük dostu ile alışveriş keyfi yapan güzel oyuncu, yanına gelen sevenleriyle uzun süre hatıra fotoğrafı çektirirken, muhabirlerinde fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi. Beyazlar içerisindeki şık AVM tarzı ile sevenlerinin beğenisini toplayan Cansu Tosun, alışverişini tamamladıktan sonra kendisini almaya gelen aracına binip AVM’den ayrıldı.

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