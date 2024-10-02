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Cansu Tosun: "Ancak biz değiştiriz bunu"

Cansu Tosun: "Ancak biz değiştiriz bunu"... İşte detaylar...

Cansu Tosun: "Ancak biz değiştiriz bunu"

Snob Magazin'in haberine göre; Cansu Tosun, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

 Cansu Tosun: "Ancak biz değiştiriz bunu"

Dansla ilgili projeleri olduğunu söyleyen oyuncu, "Yakında duyuracağım. Uzun yıllardır hayal ediyorum" dedi.

 Cansu Tosun: "Ancak biz değiştiriz bunu"

Sette olan Tosun, "Oğlunuz Marsel için yardımcı tuttunuz mu?" sorusuna, "Bizim anneler bakıyor. Zaten Marsel okula başladı. Erkan ile iyi paslaşıyoruz. Yetişiyoruz her şeye... Çalışmak güzel. Organizasyonu iyi yaparsak sorun olmuyor" yanıtını verdi.

 Cansu Tosun: "Ancak biz değiştiriz bunu"

'Kirli Sepeti' setinde 12 saat kuralı olduğunu belirten oyuncu, "Geçmişe bakıldığında arada ne gibi farklar yaratıyor?" sorusuna, "Geçmişte anne değilim, daha farklı bir hayatım vardı. Med Yapım'ın böyle bir kural uyguluyor. Bence herkes bu kuralı yapmalı... Oyunculuk yapıyorsunuz yüzde 100 orada olmanız gerekiyor. Bir haftada sinema filmi çekiyoruz. Çok şükür biz şanslıyız" diye cevap verdi.

 Cansu Tosun: "Ancak biz değiştiriz bunu"

Erkek oyuncuların kadınlardan daha yüksek ücret almasına Tosun, "Kadın oyuncu olarak istediğiniz şeyi diretmek gerekiyor. Ancak biz değiştiriz bunu" ifadelerini kullandı.

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