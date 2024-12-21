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Cansu Dere, Şilili sevenleriyle buluştu

Ünlü oyuncu Cansu Dere, Santiago’da göz kamaştırdı. İşte detaylar...

Cansu Dere, Şilili sevenleriyle buluştu

Rol aldığı dizileriyle tüm dünyada olduğu gibi Güney Amerika’da da geniş hayran kitlesine sahip olan Cansu Dere, Santiago’da bir etkinliğe katıldı.

Cansu Dere, Şilili sevenleriyle buluştu
Dünyanın en çok ülkesine uçuş yapan havayolu olarak Guiness Rekorlar kitabına giren Türk Hava Yolları geçtiğimiz gün İstanbul-Santiago ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

 Cansu Dere, Şilili sevenleriyle buluştu

Bu kapsamda Santiago’da gerçekleşen törene daha önce Madrid ve Miami’deki etkinliklerinde de yer alan Türk Hava Yolları’nın marka dostu Cansu Dere katıldı.

Cansu Dere, Şilili sevenleriyle buluştu

Tören öncesi ve sonrasında hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Cansu Dere, Sadakatsiz dizisinin ekrana geldiği Mega Tv’ye de verdiği özel röportaj aynı gün yayınlandı.

 Cansu Dere, Şilili sevenleriyle buluştu

Güzel oyuncu, Şili ve karşılaştığı sevgi hakkında “Kendi ülkemden bu kadar uzakta, böyle sevildiğimi bilmek beni çok mutlu ediyor. İşimin sınırları aşmış olması gurur verici. Şili’ye hiç gelmemiştim, burayı çok çekici buluyorum. Ve burada olduğun için çok mutluyum. Kuzey ve güneyi de görmek isterim çünkü çok farklı manzaralar olduğunu biliyorum." diye konuştu.

 Cansu Dere, Şilili sevenleriyle buluştu

Şili’de çok ses getiren Sadakatsiz’in devam edip etmeyeceğini de soran muhabire dizinin bittiğini ama yakında Binbir Gece Masalları’nın çekimine başlayacağının müjdesini verdi.

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