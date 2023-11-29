Cansu Dere'den Kenan İmirzalıoğlu açıklaması

Oyuncu Cansu Dere'nin yüzü olduğu bir marka önceki akşam hem özel bir tanıtım ile hem de yılbaşı partisi ile Ulus 29’da yapıldı. Özel geceye iş ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Parti öncesi gazetecilerle bir araya gelen Dere, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

"HEYECANLANDIRAN BİR İŞ GELMEDİ"

Yeni bir iş beklediğini dile getiren Dere, "Tam olarak beni heyecanlandıran bir iş gelmedi. Birçok şey okuyorum ama hala yok. Stabil devam ediyor” şeklinde konuştu.

"ŞU AN İÇİN ÖYLE BİR PROJE YOK"

Dere, "Kenan İmirzalıoğlu ile tekrar yeni bir projede yer alır mısınız?" sorusuna “Bir daha tabii ki çalışırız ama şu an için öyle bir proje yok” yanıtını verdi.

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