  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Cansu Dere'den Kenan İmirzalıoğlu açıklaması

Oyuncu Cansu Dere "Kenan İmirzalıoğlu ile tekrar yeni bir projede yer alır mısınız?" sorusuna yanıt verdi.

Cansu Dere'den Kenan İmirzalıoğlu açıklaması

Oyuncu Cansu Dere'nin yüzü olduğu bir marka önceki akşam hem özel bir tanıtım ile hem de yılbaşı partisi ile Ulus 29’da yapıldı. Özel geceye iş ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Cansu Dere'den Kenan İmirzalıoğlu açıklaması

Parti öncesi gazetecilerle bir araya gelen Dere, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Cansu Dere'den Kenan İmirzalıoğlu açıklaması

"HEYECANLANDIRAN BİR İŞ GELMEDİ"

Yeni bir iş beklediğini dile getiren Dere, "Tam olarak beni heyecanlandıran bir iş gelmedi. Birçok şey okuyorum ama hala yok. Stabil devam ediyor” şeklinde konuştu.

Cansu Dere'den Kenan İmirzalıoğlu açıklaması

"ŞU AN İÇİN ÖYLE BİR PROJE YOK"

Dere, "Kenan İmirzalıoğlu ile tekrar yeni bir projede yer alır mısınız?" sorusuna “Bir daha tabii ki çalışırız ama şu an için öyle bir proje yok” yanıtını verdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Fettah Can’dan Bodrum’da 29 Ekim coşkusu!
  Magazin

Fettah Can’dan Bodrum’da 29 Ekim coşkusu!

Özel Hayatlar seyirciyle buluşacak
  Kültür - Sanat

Özel Hayatlar seyirciyle buluşacak

Emir Can İğrek Cumhuriyet Bayramı'nda Balıkesir'de sahne aldı
  Magazin

Emir Can İğrek Cumhuriyet Bayramı'nda Balıkesir'de sahne aldı

Trend Model Of Türkiye, moda ve oyunculuk dünyasına yeni yüzler kazandırdı
  Magazin

Trend Model Of Türkiye, moda ve oyunculuk dünyasına yeni yüzler kazandırdı

Enis Arıkan ve Gonca Vuslateri seyirciyle buluştu
  Magazin

Enis Arıkan ve Gonca Vuslateri seyirciyle buluştu

Musa Eroğlu'ndan sevindirici haber
  Gündem

Musa Eroğlu'ndan sevindirici haber