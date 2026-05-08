 Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat kıskançlık sorusuna bakın ne cevap verdi?

Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde birlikte aynı seti paylaşan ünlü oyuncu çift Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, dizinin Soho House Istanbul’da düzenlenen özel yemeğine birlikte katıldı. Samimi açıklamalarda bulunan çift, hem set sürecini hem de özel hayatlarını anlattı.



Hamilelik döneminde aynı sette olmanın kendisi için büyük bir avantaj olduğunu söyleyen Zeynep Tuğçe Bayat, “Aynı sette olmak çok keyifliydi. Hamileyseniz naz yapacak birini yanınızda istiyorsunuz. Biz hiç aynı sette olmanın dezavantajını yaşamadık. Çok ayrı kalmayı sevmiyoruz.” dedi.



Eşinin hamilelik sürecinde yaşadığı aşermeleri anlatan Cansel Elçin ise, “Karavana sürekli Arap kızı elmasıyla geliyordum. Sürekli onu aşeriyordu. Marketten kilo kilo alıp getiriyordum” ifadelerini kullandı.



Milli tenisçi olarak Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanan eşine destek veren Bayat, kendisinin de tenise ilgi duyduğunu belirterek, “Ben de çok iyi oynuyorum ama vakit bulamıyorum. Cansel sayesinde motivasyonum arttı. Birçok oyuncuyu tenise teşvik ediyor. Oğlumuz Atlas da tenisi çok seviyor” diye konuştu.

Sette kıskançlık yaşayıp yaşamadıkları sorulduğunda ise çift, ilişkilerinde böyle bir durumun olmadığını vurguladı. Bayat, “Gerçekten kıskanmak için bir sebep yoksa bizim öyle bir şeyimiz olmuyor. Hatta bazen ‘şu oyuncuyla oynasan ne güzel olur’ diye düşünüyorum” derken, Cansel Elçin de “Kıskanmak çocuksu bir düşüncedir. Sette eşime hiçbir zaman kural koymam. Senaryonun neye hizmet ettiğine bakarız” dedi.

Rolün etkisinde kalıp kalmadıkları sorusuna da yanıt veren oyuncu çift, profesyonel yaklaşım sergilediklerini söyledi. Zeynep Tuğçe Bayat, “Biz rolün etkisinde kalmayı doğru bulmuyoruz. Elbette insan etkilenebilir ama bunu yansıtmamaya çalışıyoruz” dedi.

Cansel Elçin ise geçmiş projelerine değinerek, “Bazen üzülüyorsun. Çok sevdiğim karakterler vardı. Gönülçelen ve Hatırla Sevgili gibi uzun soluklu işlerde karaktere veda etmek zor oluyor ama rolün etkisinde kalmak saçma” ifadelerini kullandı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.