  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Cansel Elçin'den futbol itirafı!

Ünlü oyuncu Cansel Elçin'den futbol itirafı! İşte detaylar...

Cansel Elçin'den futbol itirafı!

Cansel Elçin, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Cansel Elçin'den futbol itirafı!

Fransız teknik direktör Zinédine Zidane ile anısını anlatan oyuncu, "20 sene önce bir reklamda oynamıştık. O dönemde gençtim. Tekrar bir araya geldik. 20 sene sonra bir araya gelmek güzeldi. Hatırladı zaten... Hiç değişmemiş. Güzel biri" dedi. "15 sene amatör futbol oynadım" diyen Elçin, "Fransa ve Türkiye'de oynadım. Güzel futbol seviyorum. İngiliz takımları iyi..." dedi.

Cansel Elçin'den futbol itirafı!

UZUN ZAMANDIR TAKİP ETMİYORUM
Elçin, "Türkiye Ligi'ni izliyor musunuz?" sorusuna, "Uzun zamandır takip etmiyorum. Galatasaray'ı Avrupa'da oynayınca izliyorum. Üzücü olay yaşandı. Acil müdahale edilmesi gerekiyor. Spor ve sanat, insanlarla iletişime geçmek için en kısa yol. Dikkat edilmesi gerekiyor" yanıtını verdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Berna Ulutaş felaket sonrası iskenderun'a yatırım kararı aldı
  Güncel

Berna Ulutaş felaket sonrası iskenderun'a yatırım kararı aldı

Tayfun Duygulu'nun bakın kaç bestesi var? Duyunca çok şaşıracaksınız!
  Magazin

Tayfun Duygulu'nun bakın kaç bestesi var? Duyunca çok şaşıracaksınız!

İrem Derici, polemiğe girdiği Reynmen ve Demet Akalın hakkında itiraflarda bulundu!
  Magazin

İrem Derici, polemiğe girdiği Reynmen ve Demet Akalın hakkında itiraflarda bulundu!

Sanata destek
  Cemiyet

Sanata destek

Ceyla Odman ve Çağlar Ertuğrul'un oyunu 'Override'nin prömiyer tarihi belli oldu
  Magazin

Ceyla Odman ve Çağlar Ertuğrul'un oyunu 'Override'nin prömiyer tarihi belli oldu

Ünlü isim Neslihan Demir'in son hali şaşırttı!
  Magazin

Ünlü isim Neslihan Demir'in son hali şaşırttı!