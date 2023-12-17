 Cansel Elçin'den futbol itirafı!

Cansel Elçin, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Fransız teknik direktör Zinédine Zidane ile anısını anlatan oyuncu, "20 sene önce bir reklamda oynamıştık. O dönemde gençtim. Tekrar bir araya geldik. 20 sene sonra bir araya gelmek güzeldi. Hatırladı zaten... Hiç değişmemiş. Güzel biri" dedi. "15 sene amatör futbol oynadım" diyen Elçin, "Fransa ve Türkiye'de oynadım. Güzel futbol seviyorum. İngiliz takımları iyi..." dedi.

UZUN ZAMANDIR TAKİP ETMİYORUM

Elçin, "Türkiye Ligi'ni izliyor musunuz?" sorusuna, "Uzun zamandır takip etmiyorum. Galatasaray'ı Avrupa'da oynayınca izliyorum. Üzücü olay yaşandı. Acil müdahale edilmesi gerekiyor. Spor ve sanat, insanlarla iletişime geçmek için en kısa yol. Dikkat edilmesi gerekiyor" yanıtını verdi.

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