Cannes Film Festivali'nde kıyafeti yüzünden eleştirilen Merve Dizdar'dan flaş açıklama...

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne' filminin kadrosunda yer alan Merve Dizdar, Fransa'da düzenlenen Cannes Film Festivali'nde giydiği kıyafet seçimiyle sosyal medyada eleştirilmişti.



Oyuncu, "Birazdan Cannes'da giydiğim kıyafetin videosunu koyacağım. O kadar güzeldi ki. Niye bunu söylüyorum? Çünkü yorumlarınızı okudum. O kadar çok 'İğrenç, rezil, rüküş, berbat bir seçim' gibi yorumlar gelmiş ki. Bayılırım rüküşlüğe. Aşırı üzülmüşsünüz, üzülmeyin. Ben çok mutluyum. Benim adıma bu kadar üzülmeyin. Ben iyiyim, keyfim yerinde" dedi.

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