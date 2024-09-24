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Caner Topçu yeni projesinde gazeteci oldu

Caner Topçu yeni projesinde gazeteci oldu. İşte detaylar...

Caner Topçu yeni projesinde gazeteci oldu

Yakışıklı oyuncu Caner Topçu, Necip Fazıl Kısakürek’in unutulmaz eseri Bir Adam Yaratmak'ın sinema uyarlamasında Turgut karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Caner Topçu yeni projesinde gazeteci oldu
Gazeteciliğe adım atan Turgut adlı genç bir karakteri canlandıran Topçu, "Büyük hayranı olduğu yazar Hüsrev ile röportaj yapmayı kafasına koymuş, tutkulu ve heyecanlı bir karakteri oynuyorum.

Caner Topçu yeni projesinde gazeteci oldu
İlk festival filmim, Necip Fazıl’ın güçlü kalemini beyaz perdeye taşımak çok heyecan verici," diyerek duygularını dile getirdi.

 Caner Topçu yeni projesinde gazeteci oldu

Rolüne hazırlanırken gazetecileri gözlemlediğini ve bu sürecin kendisi için çok değerli olduğunu belirten Topçu, “Gazeteci olsaydım Haluk Bilginer ile röportaj yapmak isterdim, çünkü o çok kıymetli bir sanatçı." dedi.

 Caner Topçu yeni projesinde gazeteci oldu

Çekimleri 7 Ekim’de başlayacak filmin dikkat çeken kadrosunda ayrıca Engin Altan Düzyatan, Altan Erkekli, Serpil Tamur, Deniz Barut, Hakan Meriçliler, İsmail Hakkı, Murat Serezli ve Gülper Özdemir gibi usta isimler yer alıyor.

 Caner Topçu yeni projesinde gazeteci oldu

Yönetmen koltuğunda Murat Çeri otururken, Bir Adam Yaratmak’ın bu sinema uyarlaması Türk edebiyatının klasiklerine sinemada hayat veriyor.

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