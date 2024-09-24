 Caner Topçu yeni projesinde gazeteci oldu

Yakışıklı oyuncu Caner Topçu, Necip Fazıl Kısakürek’in unutulmaz eseri Bir Adam Yaratmak'ın sinema uyarlamasında Turgut karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.



Gazeteciliğe adım atan Turgut adlı genç bir karakteri canlandıran Topçu, "Büyük hayranı olduğu yazar Hüsrev ile röportaj yapmayı kafasına koymuş, tutkulu ve heyecanlı bir karakteri oynuyorum.



İlk festival filmim, Necip Fazıl’ın güçlü kalemini beyaz perdeye taşımak çok heyecan verici," diyerek duygularını dile getirdi.

Rolüne hazırlanırken gazetecileri gözlemlediğini ve bu sürecin kendisi için çok değerli olduğunu belirten Topçu, “Gazeteci olsaydım Haluk Bilginer ile röportaj yapmak isterdim, çünkü o çok kıymetli bir sanatçı." dedi.

Çekimleri 7 Ekim’de başlayacak filmin dikkat çeken kadrosunda ayrıca Engin Altan Düzyatan, Altan Erkekli, Serpil Tamur, Deniz Barut, Hakan Meriçliler, İsmail Hakkı, Murat Serezli ve Gülper Özdemir gibi usta isimler yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Murat Çeri otururken, Bir Adam Yaratmak’ın bu sinema uyarlaması Türk edebiyatının klasiklerine sinemada hayat veriyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.