Caner Erkin ve Şükran Ovalı'ndan aile saadeti!

Futbolcu Caner Erkin, oyuncu eşi Şükran Ovalı, kızı Mihra Ela ve ilk eşi Asena Atalay’dan olan oğlu Çınar ile City’s Nişantaşı’nda yemekteydi.



12 yaşında olan Çınar’ın babasının boyuna ulaştığı gözlerden kaçmazken, 5 yaşındaki kızları Mihra’nın ise anne babaya olan düşkünlüğü dikkat çekti.



Ailecek keyifli bir gün geçiren Caner Erkin’in keyfi yerindeydi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.