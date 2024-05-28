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Candan Erçetin kapanışı yaptı

Akasya’nın 10’uncu yıl konserlerine dev kapanış 10’uncu yılını kutlayan Akasya Alışveriş Merkezi, 10 günlük konser serisini Türk pop müziğinin dev ismi Candan Erçetin’le tamamladı.

Candan Erçetin kapanışı yaptı

Akasya’nın 10’uncu yıl konserlerine dev kapanış 10’uncu yılını kutlayan Akasya Alışveriş Merkezi, 10 günlük konser serisini Türk pop müziğinin dev ismi Candan Erçetin’le tamamladı. Erçetin, dün akşam (26 Mayıs) Akasya misafirlerini adeta zamanda yolculuğa çıkarıp sahne performansıyla da büyük beğeni topladı.

Candan Erçetin kapanışı yaptı

Akiş GYO A.Ş. yatırımı olan Akasya Alışveriş Merkezi, mayıs ayını düzenlediği konser serisiyle eğlence ve müzikle doldurdu. Bora Öztoprak’ın evsahibi olduğu konserlerle misafirlerine unutulmaz akşamlar yaşatan Akasya’da dün akşam Candan Erçetin coşkusu yaşandı.

Candan Erçetin kapanışı yaptı
UNUTULMAZ BİR DENEYİM OLDU
10 günlük konser serisinin kapanışını yapan Türk pop müziğinin dev ismi, Bahar, Yalan, Elbette ve Gamsız Hayat gibi hit şarkılarıyla kulakların pasını sildi. Konser alanını dolduran yüzlerce Akasya misafirinin tüm şarkılarına eşlik ettiği Candan Erçetin, hafızalara kazınacak bir performansa imza attı. Akasya Alışveriş Merkezi’nin 10’uncu yıl kutlamaları kapsamında sahne almaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren dev sanatçı, “Sevenlerimle birlikte olmak, bu inanılmaz enerjiyi hissetmek muhteşemdi. Bu konser benim için de unutulmaz bir deneyim oldu. Misafirlerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

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