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Candan Erçetin’e 5 bin kişilik koro

Türk müziğinin en önemli isimlerinden biri olan ünlü sanatçı Candan Erçetin, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşen konserinde, 26 senelik Harbiye geleneğini bozmadı ve yine büyük bir başarıya imza attı.  

Candan Erçetin’e 5 bin kişilik koro

Kerki Solfej Organizasyonu ve Kral Pop Radyo'nun medya sponsorluğunda gerçekleşen konserde, yaz boyunca birçok şehirde binlerce hayranıyla buluşan sanatçı, İstanbul'daki merakla beklenen konserinde de büyük bir coşkuyla karşılandı. Programına “Bahar” şarkısıyla başlayan Erçetin, “Dertler her zaman oldu ve olacaktır ama biz neşemizi kaybetmemeliyiz” dedi.

Candan Erçetin’e 5 bin kişilik koro

Yaklaşık 5.000 kişinin katıldığı ve tüm biletlerin tükendiği bu unutulmaz gecede Candan Erçetin, hayranlarına sevilen şarkılarını seslendirirken her şarkısında koro halinde eşlik eden dinleyicilerine de teşekkür etti. Konser boyunca iki farklı kıyafet giyen başarılı sanatçı, zarafeti ve muhteşem sesiyle de izleyicileri büyüledi. Yüksek enerjisi ve sahnedeki hareketliliğiyle dikkat çeken Erçetin, klasikleşmiş şarkılarının yanı sıra 90’lar potpuri ve Balkan potpuri parçalarıyla da dinleyicilere keyif dolu anlar yaşattı.

Candan Erçetin’e 5 bin kişilik koro

Konserin ikinci bölümünde büyük sürprizlerin yaşandığı gecede sahneye rapçi ve sosyal medya fenomeni Mirac’ı davet eden Erçetin, birlikte “Oğlan Oğlan” şarkısının yakında yayınlayacağı yeni versiyonunu söyleyerek düet yaptı. Kendisini dinlemeye gelen hayranlarına her Harbiye konserinde olduğu gibi unutulmaz bir gece yaşatan Candan Erçetin, daha sonra sahneye davet ettiği Akatay Project ile Balkan şarkılarını söyleyerek coşkuyu ikiye katladı.

Candan Erçetin’e 5 bin kişilik koro

Konserinin sonlarına doğru 102 yıl önce 26-30 Ağustos arasında gerçekleşen Büyük Taarruz günlerinden söz eden Erçetin, bu taarruzun yıldönümünde olduğumuzu hatırlattı ve bu günümüzü yaşayabilmemiz için canını, kanını feda eden kahramanlarımıza olan minnetini ifade etmek için söylediği marşlarla da büyük beğeni aldı.

Candan Erçetin’e 5 bin kişilik koro

İki saat kırk dakika boyunca sahnede kalarak son yılların en coşkulu Harbiye konserine imza atan Candan Erçetin, ayakta alkışlar eşliğinde sahneden indi; ancak yoğun istek üzerine tekrar çıkarak bis yaptı.

 

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