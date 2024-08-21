  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Canan Anderson’dan Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde göz alıcı klip

Dünyaca ünlü keman virtiözümüz Canan Anderson, kendisine ait bestesi "That Is Life”ı kliplendirdi.

Canan Anderson’dan Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde göz alıcı klip

Prodüksiyonunu Andy Medya Dijital’in üstlendiği klip Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde göz alıcı görüntülerle hazırlandı. Hayata dair bir eser olan çalışma, dinleyicisini savaşlar ve acılarla dolu dünyada her şeye rağmen umut etmeye ve hayatı kutlamaya dair coşku dolu bir güzelleme olarak dikkat çekiyor.  

Canan Anderson’dan Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde göz alıcı klip

Sahne şovlarında kemanı ve dansı birleştirdiği muhteşem gösterilere imza atan sanatçı, Türk bir anne ile Amerikalı bir babanın kızı olarak İtalya'nın Vicenza kentinde dünyaya geldi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Reha Muhtar yoğun bakımda! Deniz Uğur oğlu Poyraz’ın, Nilüfer tarafından kaçırıldığını iddia etti
  Magazin

Reha Muhtar yoğun bakımda! Deniz Uğur oğlu Poyraz’ın, Nilüfer tarafından kaçırıldığını iddia etti

Özgü Namal’ın mütevazılığı! Uzun bir aradan sonra ilk kez konuştu
  Magazin

Özgü Namal’ın mütevazılığı! Uzun bir aradan sonra ilk kez konuştu

Damla Sönmez’den özel hayat açıklaması
  Magazin

Damla Sönmez’den özel hayat açıklaması

Tarkan'ın mutlu heyecanı!  
  Magazin

Tarkan'ın mutlu heyecanı!  

Eşi Samar Dadgar'a sürpriz doğum günü partisi düzenleyen Özcan Deniz'den çocuk itirafı!
  Magazin

Eşi Samar Dadgar'a sürpriz doğum günü partisi düzenleyen Özcan Deniz'den çocuk itirafı!

Hakan Altun'dan aşk itirafı!
  Magazin

Hakan Altun'dan aşk itirafı!