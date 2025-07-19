 Can Yaman'ın sevgilisi Sara Bluma çocuğunun babasından şiddet gördüğünü açıkladı!

Bir süredir İtalya'da yaşayan Can Yaman, DJ sevgilisi Sara Bluma ile aşkını ilan etmişti.

Bluma, eski sevgilisi tarafından şiddet gördüğünü açıkladı.

Şiddet gördüğü fotoğrafları paylaşan Bluma, "Çok uzun süredir susuyorum şimdi gerçekleri kendi tarafımdan konuşma ve durumumu düzeltme sırası bende. Ben evlenmedim.

Güzel bebeğimin doğduğu bir ilişkim vardı ama şimdiki partnerimle tanışmadan önce ilişkimiz çoktan bitmişti. Maalesef önceki ilişkimde fiziksel ve psikolojik istismar yaşadım ve bu durumda kalarak daha kötülerini göze alıyorum.

Artık yeni bir hayata başladım , oğlumu seviyorum ve sadece hayırlısı olsun diliyorum. Oğlumuzu görme çabalarıma şu anda baba engel oluyor ama ben durumla yüzleşmeye karar verdim ve her şeyi avukatlarıma bıraktım.

Aşkın aşkı doğurur olduğunu vurgulamak istiyorum. Kadına şiddete ve her türlü istismara hayır demenin zamanı geldi. Biz güçlüyüz ve birbirimizi desteklemeliyiz" dedi.



Yaman da sevgilisine destek verdi.

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