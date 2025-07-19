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Can Yaman'ın sevgilisi Sara Bluma çocuğunun babasından şiddet gördüğünü açıkladı!

Can Yaman'ın sevgilisi Sara Bluma çocuğunun babasından şiddet gördüğünü açıkladı! İşte detaylar...  

Can Yaman'ın sevgilisi Sara Bluma çocuğunun babasından şiddet gördüğünü açıkladı!

Bir süredir İtalya'da yaşayan Can Yaman, DJ sevgilisi Sara Bluma ile aşkını ilan etmişti.

 Can Yaman'ın sevgilisi Sara Bluma çocuğunun babasından şiddet gördüğünü açıkladı!

Bluma, eski sevgilisi tarafından şiddet gördüğünü açıkladı.

 Can Yaman'ın sevgilisi Sara Bluma çocuğunun babasından şiddet gördüğünü açıkladı!

Şiddet gördüğü fotoğrafları paylaşan Bluma, "Çok uzun süredir susuyorum şimdi gerçekleri kendi tarafımdan konuşma ve durumumu düzeltme sırası bende. Ben evlenmedim.

 Can Yaman'ın sevgilisi Sara Bluma çocuğunun babasından şiddet gördüğünü açıkladı!

Güzel bebeğimin doğduğu bir ilişkim vardı ama şimdiki partnerimle tanışmadan önce ilişkimiz çoktan bitmişti. Maalesef önceki ilişkimde fiziksel ve psikolojik istismar yaşadım ve bu durumda kalarak daha kötülerini göze alıyorum.

 Can Yaman'ın sevgilisi Sara Bluma çocuğunun babasından şiddet gördüğünü açıkladı!

Artık yeni bir hayata başladım , oğlumu seviyorum ve sadece hayırlısı olsun diliyorum. Oğlumuzu görme çabalarıma şu anda baba engel oluyor ama ben durumla yüzleşmeye karar verdim ve her şeyi avukatlarıma bıraktım.

 Can Yaman'ın sevgilisi Sara Bluma çocuğunun babasından şiddet gördüğünü açıkladı!

Aşkın aşkı doğurur olduğunu vurgulamak istiyorum. Kadına şiddete ve her türlü istismara hayır demenin zamanı geldi. Biz güçlüyüz ve birbirimizi desteklemeliyiz" dedi.

Can Yaman'ın sevgilisi Sara Bluma çocuğunun babasından şiddet gördüğünü açıkladı!
Yaman da sevgilisine destek verdi.

Can Yaman'ın sevgilisi Sara Bluma çocuğunun babasından şiddet gördüğünü açıkladı!Can Yaman'ın sevgilisi Sara Bluma çocuğunun babasından şiddet gördüğünü açıkladı!

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