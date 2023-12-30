 Can Bonomo ve oğlu Roman, güzel havanın tadını çıkardı

Snob Magazin'in haberine göre; Can Bonomo, 2018 yılında Öykü Karayel ile evlenmişti.

Çift, 2.5 yıl önce oğulları Roman'ı kucağına almıştı.

Bonomo, oğlu Roman ile Nişantaşı'nda görüntülendi.



Baba-oğul güzel havanın tadını çıkardı.



Şarkıcı, oğlunu omzuna alarak Nişantaşı turu yaptı.

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