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SnobMagazin.com

Can Bonomo ve oğlu Roman, güzel havanın tadını çıkardı

Can Bonomo ve oğlu Roman, güzel havanın tadını çıkardı. İşte detaylar...  

Can Bonomo ve oğlu Roman, güzel havanın tadını çıkardı

Snob Magazin'in haberine göre; Can Bonomo, 2018 yılında Öykü Karayel ile evlenmişti.

 Can Bonomo ve oğlu Roman, güzel havanın tadını çıkardı

Çift, 2.5 yıl önce oğulları Roman'ı kucağına almıştı.

 Can Bonomo ve oğlu Roman, güzel havanın tadını çıkardı

Bonomo, oğlu Roman ile Nişantaşı'nda görüntülendi.

Can Bonomo ve oğlu Roman, güzel havanın tadını çıkardı
Baba-oğul güzel havanın tadını çıkardı.

Can Bonomo ve oğlu Roman, güzel havanın tadını çıkardı
Şarkıcı, oğlunu omzuna alarak Nişantaşı turu yaptı.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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