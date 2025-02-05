  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Can Bartu Aslan, Umami galasında şıklığıyla göz kamaştırdı!

Can Bartu Aslan, Umami galasında şıklığıyla göz kamaştırdı! İşte detaylar...

Can Bartu Aslan, Umami galasında şıklığıyla göz kamaştırdı!

Başarılı oyuncu Can Bartu Aslan, ünlü bir restoranda pasta şefini canlandırdığı Umami filminin galasında şık pantolonuyla göz kamaştırdı.

 Can Bartu Aslan, Umami galasında şıklığıyla göz kamaştırdı!

Film hakkında konuşan Aslan, “Çok heyecanlıyız, çünkü mutfağın içindeki insanların hayatlarına dahil oluyoruz. Sadece yemek değil, onların sıkıntılarını, kavgalarını ve kaoslarını da anlatıyoruz” dedi.

 Can Bartu Aslan, Umami galasında şıklığıyla göz kamaştırdı!


Filmde pasta şefinin yardımcısı Ali’yi canlandıran oyuncu ise mutfaktaki deneyimine değinerek, “Mutfağın arka tarafındayım ve yemek yapmayı gerçekten seviyorum.

 

Can Bartu Aslan, Umami galasında şıklığıyla göz kamaştırdı!
Ellerim marifetlidir, hatta sarma bile yaparım” dedi. 

 Can Bartu Aslan, Umami galasında şıklığıyla göz kamaştırdı!


Favori yemeğinin ise Çerkes mantısı Hingel olduğunu belirtti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Sergen Yalçın'ın acı günü!
  Gündem

Sergen Yalçın'ın acı günü!

Beste Açar'ın, eşi Evren Bölek'in telefonuna casus programı yüklediği iddia edilmişti! Açar tarafından açıklama geldi!
  Magazin

Beste Açar'ın, eşi Evren Bölek'in telefonuna casus programı yüklediği iddia edilmişti! Açar tarafından açıklama geldi!

Coşkun Sabah gençlik sırrını açıkladı!
  Magazin

Coşkun Sabah gençlik sırrını açıkladı!

Ebru Yaşar'dan sahne şovu
  Magazin

Ebru Yaşar'dan sahne şovu

Belçim Bilgin ve Mehmet Günsür 14 yıl sonra yeniden aynı karede!
  Magazin

Belçim Bilgin ve Mehmet Günsür 14 yıl sonra yeniden aynı karede!

China Suarez hem İstanbul'a hem de Mauro Icardi'ye aşkını dile getirdi
  Magazin

China Suarez hem İstanbul'a hem de Mauro Icardi'ye aşkını dile getirdi