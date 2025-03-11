Can Bartu Arslan'a SİYAD'dan En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü!

Sinema Yazarları Derneği’nin (SİYAD) Türkiye Sineması Ödülleri, İstanbul Modern’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Genç kuşağın yetenekli isimlerinden Can Bartu Arslan, Nehir Tuna’nın ilk uzun metrajlı filmi Yurt’taki performansıyla Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Performansı ödülüne layık görüldü.

(Nehir Tuna, Ayris Alptekin, Can Bartu Arslan, Tanay Abbasoğlu)

BU ÖDÜL GELECEKTEKİ BAŞARILARIM İÇİN BÜYÜK BİR MOTİVASYON

Ödül mutluluğunu paylaşan Arslan, "Bu serüvende edindiğim bilgiler ve birlikte çalıştığım ustalar, beni hem şekillendiren hem de kendi potansiyelimi daha iyi kullanabilme konusunda yönlendiren önemli rehberlerim oldu. Aldığım bu ödüller, gelecekteki başarılarımı inşa etme yolunda büyük bir motivasyon kaynağı," dedi. Yurt, 14 yaşındaki lise hazırlık öğrencisi Ahmet’in yaşadıklarını merkeze alırken, filmde Arslan’a Doğa Karakaş, Ozan Çelik, Tansu Biçer ve Didem Ellialtı eşlik ediyor.

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