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Can Aslantuğ 27 yıllık evliliklerini bitiren annesi Arzum Onan ve babası Mehmet Aslantuğ hakkında itirafta bulundu!

Can Aslantuğ 27 yıllık evliliklerini bitiren annesi Arzum Onan ve babası Mehmet Aslantuğ hakkında itirafta bulundu! İşte detaylar...

Can Aslantuğ 27 yıllık evliliklerini bitiren annesi Arzum Onan ve babası Mehmet Aslantuğ hakkında itirafta bulundu!

Arzum Onan-Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can Aslantuğ, Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi.

Can Aslantuğ 27 yıllık evliliklerini bitiren annesi Arzum Onan ve babası Mehmet Aslantuğ hakkında itirafta bulundu!
Projelerinden bahseden oyuncu, "Televizyon işi değil. İçime sinen bir şey. Ama tam belli değil. Projeler gelince annem ve babamdan fikir alıyorum" dedi.

Can Aslantuğ 27 yıllık evliliklerini bitiren annesi Arzum Onan ve babası Mehmet Aslantuğ hakkında itirafta bulundu!
Anne-babasının 27 yıllık evliliğini bitirmesine Aslantuğ, "Bu süreç sizi nasıl etkiledi?" sorusuna, "Birinci önceliğim ikisinin gününde sonunda mutlu olması. İlk günden beri ikisin de yanında oldum. Dertler ve sıkıntılarını arkadaş gibi dinlemekte gayret ettim.

Can Aslantuğ 27 yıllık evliliklerini bitiren annesi Arzum Onan ve babası Mehmet Aslantuğ hakkında itirafta bulundu!
Birbirlerine çok değer veriyorlar" yanıtını verdi.

Can Aslantuğ 27 yıllık evliliklerini bitiren annesi Arzum Onan ve babası Mehmet Aslantuğ hakkında itirafta bulundu!
Piyano dövmesiyle dikkat çeken oyuncu, "Uzun süre piyano çaldığım için arkadaşım yaptı" diye konuştu.

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