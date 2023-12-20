Camdaki Kız’ın Hafize’sinden itiraf

Camdaki Kız'daki Nalan karakterini kendi hayatına benzeten oyuncu Nihal Menzil, programda çarpıcı açıklamalar yaptı.

Menzil "Ben Nalan’a gerçekten çok üzüldüm. Hatta önüme çıkan herkese ‘Nalan yaşıyor mu? Nasıl bir kadın?’ diye sordum. Sosyal sorumluluk projeleri yapıyorum. Onlardan bir derneğe gönüllüyüm. O yayınlarda da çocuklar üzerine gönüllü olarak çalışıyorum. Kendimi, o küçük Nihal’i tedavi ediyorum. Yaptığım herşey ile kendi içimde kendimi tedavi ediyorum." dedi.

‘’HAYATTA HİÇBİR ŞEY TESADÜF DEĞİL’’

Sigorta acentesinden oyunculuğa uzanan hikayesini anlatan Oyuncu Nihal Menzil:

‘’Ek iş olsun diye bir sigorta şirketinin seminerlerine katıldım. Çeşitli sigorta poliçeleri satılıyordu. Bir araç poliçesi için gittik. Orası bir ajans çıktı. Orada bir beyefendi geldi. ‘Ne biçim insanlarla çalışıyorsun abi yönetmen saçını başını yoluyor set hazır ne yapacağız?’ dedi. Kadın oyuncu, seti patlatmış. Bana bakıp ‘Alalım.’ dedi. Ajans sahibi ‘Hanımefendi sigorta şirketinden, oyuncu değil.’ dedi. Oradaki kadına benziyormuşum. Elimi tuttu ve diz çöktü, ‘Gel beni kurtar yönetmen saçını başını yoluyor.’ dedi. Ekip arkadaşımla gülüştük. Bana ‘Git kız artist olursun.’ dedi. Bende çantamı verdim ve gittim. Hayatta hiçbir şey tesadüf değil.’’ dedi.

‘’GERÇEK ANNEMİ ÖĞRENDİĞİMDE BABAMDAN DAYAK YEDİM. İKİ GÜN KOMADA KALDIM‘’

Annesini 17 yaşında tanıdığını ifade eden Nihal Menzil:

‘’ Ben 2 yaşlarındayken annem ve babam ayrılmışlar. Babamın ikinci eşini annem zannediyordum. Velayetim babamda olduğu için okul hayatım onun yanında devam etti. Annemi 17 yaşımda tanıdım. Babam ikinci eşiyle evlendikten sonra dedemler annemi evlendirmiş. Ben hiç görmedim. Evlendiğimde annemi öğrendim. Düğünüme gelmiş ama babam almamış. Rahmetli eşimle annemin nasıl bir kadın olduğunu merak ettik. Aslında hep kötülendi ama ‘Vur kafasına al lokmayı.’ dedikleri bir kadınmış. Üvey annemi ilkokul beşinci sınıfta öğrendim. Üstüne dayak yedim. Okulda form doldururken nüfus kağıtlarımızı veriyorduk. Baba adı, anne adı yazılırken ben üvey annemi söyledim. Bana yanlış olduğunu ve gerçek annemin adını söylediler. Bunun üzerine eve gidip ‘Anne ben senin ikinci adını öğrendim.’ dedim. Hiçbir şey demedi ama yüzü kızardı. Babam öğrendi, beni duvara fırlattı. İki gün komada kaldım. Ayıldığımda annemin üvey olduğunu söyledi.’’ dedi.

‘’BABAM BENİMLE BARIŞMAK İÇİN SİNAN ÇETİN’İN PROGRAMINA BAŞVURMUŞTU’’

Yıllarca küs kaldığı babasının bir kere kendisini arayarak gurur duyduğunu dile getirdiğini söyleyen Nihal Menzil:

‘’Babam çok fenaydı. Asker olmasından mı kaynaklı ya da karakteri mi böyleydi bilmiyorum. Yumuşak bir sözünü hiç duymadım. Kulağıma babamın Sinan Çetin’in programına başvurduğu gelmişti. O zamanlar sevenlerin birbirine kavuşmasıyla ilgili bir programdı. Benimle barışmak için her programa müracaat ediyordu. Eşim vefat ettikten sonra çocuğumun velayetinin verilmesinde baş unsur babamdır. Asmalı Konak dizisini çekerken bir sabah babam ev telefonumu aradı ve ilk defa ‘Senin yaptığın işleri görüyorum , iyisin. Bırak filmcilik işlerini gel bizimle yaşa.’ dedi. ‘Bunu duymamış olayım.’ dedim ve kapattım.’’ dedi.

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