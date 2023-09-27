Cam Festivali’nde 10 kiloluk cam kostümle sahneye çıktı

Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen Cam Festivali’nin ikinci gününde Aslı Hünel, orkestra arkadaşları ile birlikte Beykoz sahilinde yaklaşık iki saat boyunca konser verdi.

Modacı Tolga Çam imzalı 3 bin cam parçasıyla işlenmiş yaklaşık 10 kilogram ağırlığındaki kostümüyle ışıl ışıl görünen Hünel, seyircilerin arasına indiğinde de eğlenceli anlar yaşandı.

Hayranları Aslı Hünel’e güçlü alkışları ve danslarıyla eşlik ederken sevgi gösterileri zaman zaman izdihama da neden oldu. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, festivale konseriyle renk katan Aslı Hünel’e çiçek vererek teşekkür etti.

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