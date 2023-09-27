  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Cam Festivali’nde 10 kiloluk cam kostümle sahneye çıktı

Aslı Hünel, 2. Uluslararası Beykoz Cam Festivali’nde verdiği konserde, sahne performansıyla olduğu kadar 3 bin cam parçasıyla işlenmiş sahne kostümüyle de beğeni topladı.  

Cam Festivali’nde 10 kiloluk cam kostümle sahneye çıktı

Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen Cam Festivali’nin ikinci gününde Aslı Hünel, orkestra arkadaşları ile birlikte Beykoz sahilinde yaklaşık iki saat boyunca konser verdi. 

Cam Festivali’nde 10 kiloluk cam kostümle sahneye çıktı

Modacı Tolga Çam imzalı 3 bin cam parçasıyla işlenmiş yaklaşık 10 kilogram ağırlığındaki kostümüyle ışıl ışıl görünen Hünel, seyircilerin arasına indiğinde de eğlenceli anlar yaşandı.

Cam Festivali’nde 10 kiloluk cam kostümle sahneye çıktı

Hayranları Aslı Hünel’e güçlü alkışları ve danslarıyla eşlik ederken sevgi gösterileri zaman zaman izdihama da neden oldu. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, festivale konseriyle renk katan Aslı Hünel’e çiçek vererek teşekkür etti.  

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç barışıyor mu? Şok iddia!
  Magazin

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç barışıyor mu? Şok iddia!

Selin Ciğerci'nin aldığı radikal karar şok etti! Ülkeyi terk ediyor!
  Magazin

Selin Ciğerci'nin aldığı radikal karar şok etti! Ülkeyi terk ediyor!

“Her Şeye Rağmen”e muhteşem gala  
  Magazin

“Her Şeye Rağmen”e muhteşem gala  

Eşi Kenan Tosun'un Serenay Sarıkaya'nın annesiyle görüntülenmesinden sonra Cansu Tosun'un annesinden şok mesaj geldi
  Magazin

Eşi Kenan Tosun'un Serenay Sarıkaya'nın annesiyle görüntülenmesinden sonra Cansu Tosun'un annesinden şok mesaj geldi

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un görüntüsü magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü! Ortaya çıkan detay şok etti
  Magazin

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un görüntüsü magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü! Ortaya çıkan detay şok etti

Amerika'dan dönen Ayça Varlıer kitesurf yaptı
  Magazin

Amerika'dan dönen Ayça Varlıer kitesurf yaptı