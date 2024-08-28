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Calvin Klein, Jeremy Allen White’ın başrolünde yer aldığı yeni kampanyasını tanıttı

Ödüllü aktör Jeremy Allen White, markanın Sonbahar 2024 kampanyasının ikinci bölümünde denim ve iç giyim koleksiyonuyla geri dönüyor.

Calvin Klein, Jeremy Allen White’ın başrolünde yer aldığı yeni kampanyasını tanıttı

Mert Alaş tarafından yönetilen ve fotoğraflanan kampanya, Jeremy’nin klasik Amerikan tarzını havalı bir şekilde yansıtıyor. Gündelik anlarda, Jeremy gün ışığında ve havuz kenarında en yeni iç giyim ve denim koleksiyonuyla kameralara yakalanıyor. The Shacks’in “Crimson and Clover” şarkısının eşlik ettiği kampanya videosu, Jeremy’nin çabasız tarzını ve özgüvenini, rock müziğin enerjisiyle buluşturuyor.

Calvin Klein, Jeremy Allen White’ın başrolünde yer aldığı yeni kampanyasını tanıttı

Jeremy bu iş birliği hakkında “Calvin Klein'ın estetiğe bakış açısı zamansız. Yeni kampanyada hem Calvin Klein ekibi hem de kreatif ekiple tekrar bir araya gelmek harikaydı.” dedi.

Calvin Klein, Jeremy Allen White’ın başrolünde yer aldığı yeni kampanyasını tanıttı

Kampanya boyunca Jeremy, Calvin Klein’ın Sonbahar 2024 iç giyim ve denim koleksiyonundan modern ve rahat bir stil için tasarlanmış yeni kesimler giyiyor. 90's Straight, Slim Fit, Taper Fit ve Standard Straight Jeans denim pantolonlar, 90's Trucker Jacket ile kombinlenerek denim-on-denim bir tarz sunuyor. Monogram Logo T-Shirt ile bir rock yıldızı tarzı yansıtılıyor. Tüm kombinlerin içerisinde ise yeni Modern Cotton Air ve ikonik Cotton Classic iç giyim parçaları gün boyu nefes alabilir konfor sunarken, seçkiler yeni güneş gözlükleriyle tamamlanıyor. 

Calvin Klein’ın Sonbahar 2024 kampanyası, marka yüzlerinin sabah saatlerinden gün batımına kadar olan anlarını takip ederek, Calvin Klein’ın zamansız parçalarına ışık tutuyor.

 

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