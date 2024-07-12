Cahit Kayaoğlu: Hiç o konulara girmeyelim

Uzun süredir ilk kez görüntülenen oyuncu son haliyle dikkat çekti. İş toplantısına gelen Kayaoğlu, gazetecilerin tekrardan gündemde çekilmesi söz konusu olan Kurtlar Vadisi dizisiyle alakalı gelen soruya, “O konulara hiç girmeyelim şu anda.” diyerek yanıtsız bıraktı.

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