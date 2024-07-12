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Cahit Kayaoğlu: Hiç o konulara girmeyelim

Kurtlar Vadisi dizisinde başarılı oyunculuk performansı ile ön plana çıkan ve Polat'ın sağ kolu olarak hafızalara kazanan Cahit Kayaoğlu geçtiğimiz gün Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı.

Cahit Kayaoğlu: Hiç o konulara girmeyelim

Uzun süredir ilk kez görüntülenen oyuncu son haliyle dikkat çekti. İş toplantısına gelen Kayaoğlu, gazetecilerin tekrardan gündemde çekilmesi söz konusu olan Kurtlar Vadisi dizisiyle alakalı gelen soruya, “O konulara hiç girmeyelim şu anda.” diyerek yanıtsız bıraktı.

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